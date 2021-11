Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Raiffeisen Bank International l-a desemnat pe Zdenek Romanek in functia de director general al Raiffeisen Bank Romania, in urma unui proces de selectie internationala, se precizeaza intr-un comunicat remis vineri de Raiffeisen Bank Romania. Zdenek Romanek se va alatura echipei Raiffeisen…

- In Olanda, zeci de mii de persoane au protestat impotriva restrictiilor asupra vietii de noapte. Participantii la mars, printre care s-au numarat DJ si muzicieni, au cerut ridicarea restrictiilor impuse industriei de organizare a evenimentelor.Organizatorii au facut apel la proteste in zece orase, inclusiv…

- Florin Cițu, despre majorarea salariului minim: „A fost ușor sa cadem de acord ca trebuie sa creasca” Florin Cițu, despre majorarea salariului minim: „A fost ușor sa cadem de acord ca trebuie sa creasca” Florin Cițu a declarat in cursul zilei de miercuri faptul ca patronatele au fost cele care au cerut…

- Presedintele Confederatiei Patronale Concordia, Steven van Groningen, considera ca o crestere a salariului minim trebuie sa fie realizata printr-o formula clara si predictibila, dar fara a pune o presiune insuportabila pe companii. "Concordia doreste ca, impreuna cu partenerii sociali, sa…

- Cu fiecare zi care trece și apropierea de jumatatea celui de al doilea și ultimului sau mandat prezidențial, ceasul decaderii politice pentru Klaus Iohannis bate deja nemilos… Tic – tac… Și chiar daca președintele se mai ține de ”staboruri” liberale pe la Vila Lac 2, fiind suficienta tragerea in poza…