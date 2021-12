Stiri pe aceeasi tema

- Cortegiul funerar cu trupul neinsuflețit al lui Petrica Mițu Stoian a ajuns la Craiova, la Ansamblul Maria Tanase. Oamenii au venit cu mic cu mare șa-și ia ramas bun de la unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara din Romania. Niculina Stoican, directorul Ansamblului Maria Tanase,…

- Etapa a 15-a a Ligii I, ultima a turului din sezonul regulat, este programata in perioada 5 – 8 noiembrie. Meciurile Dinamo – CFR Cluj și FC Voluntari – FCSB sunt capetele de afiș ale rundei. Programul partidelor din etapa a 15-a din Liga 1 Vineri, 5 noiembrie ora 17:30 Chindia Targoviste – Gaz Metan…

- FC Arges a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Dinamo, calificandu-se in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Dinamovistii au condus cu 1-0 pana in min. 78, prin golul marcat in min, 49 de Bogdan Tira. Dupa ce Isfan a egalat, Cristian Dumitru a adus victoria argesenilor…

- Un craiovean acuzat de ANAF ca nu poate justifica peste 1,8 milioane de lei a incercat sa scape de acuzații spunand ca a obținut din „evenimente de familie” suma de 700.000 de lei, iar restul din imprumuturi. In final, instanța a stabilit ca suma pretins a fi obținuta din cununie, nunta și botez…

- Constantin Budescu (32 de ani) n-a lasat urme in niciunul dintre cele 3 meciuri in care a fost folosit: n-are niciun gol, nicio pasa decisiva. FCSB l-a anunțat drept „Artistul", dar Constantin Budescu a ramas dator pana acum privind randamentul pe care l-a oferit. A bifat apariții in toate cele 3 meciuri…

- Dinamo i-a reziliat contractul antrenorului Dario Bonetti (60 de ani). Tehnicianul a confirmat desparțirea, pe Facebook. Dupa opt etape disputate, Dinamo ocupa locul 14, cu 6 puncte. ”Salutari, tuturor. Am ajuns aici cu mainile goale pentru a ține echipa in viața. Acum, odata ce calvarul s-a incheiat,…

- A doua zi a festivalului UNTOLD a adus o noua premiera in Romania. The Edge, chitaristul legendarei trupe U2, l-a insoțit pe Martin Garrix la festival, fiind astfel pentru prima data cand un membru al U2 ajunge in Romania.