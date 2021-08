Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bucuresti care circula pe o trotineta electrica a murit miercuri seara, pe o strada din Sectorul 4, dupa ce a fost lovit si proiectat intr-o masina de un motociclist cu care intrase in conflict in trafic. Laurentiu Trica Mitici (Americanu') este cercetat acum pentru omor iar procurorii…

- Din datele anchetatorilor, barbatul de pe trotineta l-a lovit pe motociclist in spate și apoi a incercat sa fuga. A inceput o urmarire in trafic, iar cand a reușit sa-l prinda, motociclistul și-a dat casca jos și a aruncat-o in conducatorul trotinetei, spun anchetatorii. Victima s-a dezechilibrat și…

- Un roman de 27 de ani a fost reținut in Italia. Acesta este acuzat de complicitate la crima in dosarul celor 39 de imigranți vietnamezi gasiți sufocați intr-un camion in Marea Britanie in 2019.

- La o luna dupa ce un bebeluș a ajuns in stare grava la spital, fiind lovit in somn de tatal lui, parintele este acuzat de tentativa de omor, informeza Mediafax . Tatal copilului le-a spus anchetatorilor ca l-a strivit pe bebeluș in somn, din greșeala, insa in urma cercetarilor și dupa finalizarea expertizei…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a spus ca in cazul incidentului de la scoala 206 din Bucuresti, unde un dulap a cazut peste un elev, trebuie cercetat. Politia va stabili responsabilul si va impune sanctiuni.

