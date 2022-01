Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, polițiștii efectueaza cercetari la fața locului, urmand sa se stabileasca cu exactitate toate imprejurarile nefericitului eveniment rutier. “Din primele date, un minor de 9 ani, angajat in traversarea parții carosabile, pe trecerea de pietoni, a fost acroșat și ușor accidentat de catre…

- O tanara badanta romanca din Italia se zbate acum intre viața și moarte in spital dupa un accident cumplit. Totul se intamplat la Cossombrato d’Asti, chiar in noaptea in care batrana pe care o avea romanca in ingrijire a murit in locuința sa. Dupa ce a plecat de la locuința batranei, romanca, la volan…

- Un grav accident rutier s-a produs in județul Dambovița, in comuna Cornațelu. Șapte persoane au fost ranite dupa ce o mașina-școala s-a ciocnit cu un alt autoturism. Vehiculul era condus de o tanara de 17 ani. Din cauza impactului puternic unul dintre autoturisme a fost proiectat in trei pietoni. Toate…

- Un preot de 56 de ani din Dambovița a fost transportat la spital, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita din plin de o autoutilitara. Șoferul vinovat nu ar fi respectat regulile de circulație și nu ar fi oprit la indicatorul „stop”. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului și au deschis…

- Un microbuz si un autoturism au fost implicate, duminica, intr-un accident pe DN 71, in comuna damboviteana Glod, iar trei persoane au fost ranite, informeaza ISU Dambovita. "La locul evenimentului au fost identificate trei persoane ranite carora li se acorda ingrijiri medicale. Sunt implicate un…

- Accident cumplit langa localitatea Cornea, județul Caraș-Severin, soldat cu decesul a patru persoane. Au fost implicate 2 TIR-uri și un autoturism. Patru tineri au murit. In masina implicata in accident se aflau trei tineri, iar soferul avea doar 19 ani. Toti trei au murit pe loc. Un baiat de 14 ani…

- Doi tineri s-au stins din viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR. Tragedia a avut loc pe o șosea din Dambovița. Șoferul a murit pe loc, iar medicii au intervenit in ajutorul tinerei, dar nu a supraviețuit. Pe bancheta din spate a autoturismului se aflau și doi copii, ambii de 13…

- Un baiat in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22, in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Alți doi tineri au ...