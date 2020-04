Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de infecție cu Covid-19 s-a format in Spitalul din Deva, acolo unde exista deja 99 de persoane depistate pozitiv. Conducerea unitații medicale a demisionat, fiind acuzata de "abuzuri" și de faptul ca ar fi silit medicii sa ia contact cu pacienți bolnavi de coronavirus, fara niciun fel de…

- Barbatul, in varsta de 29 de ani, este unul din primele cazuri confirmate cu COVID-19 din judetul Braila. Acesta revenise din Italia in urma cu aproape trei saptamani si fusese plasat initial in carantina.

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate, 53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la…

- Romania inregistreaza al saselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Pacientul, un barbat de 64 de ani, din Arad, a fost internat din data de 20 martie in stare grava la Spitalul Județean Arad. El fost intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi și…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca a fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un pacient de 67 de ani confirmat cu noul coronavirus...

- Miljana Grbic, reprezentantul OMS in Romania, spune ca pacientii care s-au vindecat de COVID 19 mai pot fi contagiosi chiar si dupa ce nu mai au simptome. “Deoarece persoanele infectate cu COVID-19 pot inca sa-i infecteze pe ceilalti dupa ce inceteaza sa se simta bolnavi, OMS a recomandat persoanelor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, luni, la Marius Tuca Show, ca tanarul din Gorj, primul pacient roman diagnosticat cu infecție cu coronavirus, va fi externat in urmatoarele doua zile, anunța MEDIAFAX.„Inca este la spital sa treaca cele 14 zile.…

- Italianul depistat cu coronavirus dupa ce s-a intors din Romania s-a vindecat. Ultimul test a ieșit negativ cu privire la Covid-19. Barbatul de 71 de ani, rezident in Cattolica, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce s-a intors dintr-o calatorie de patru zile in Romania. De luni, el se afla…