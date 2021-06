Capitanul Cristi Boboc se desparte de Tomitanii Constanta: O mana de oameni am incercat sa ducem meciurile la capat“

International al Romaniei, Cristi Boboc a evoluat la Tomitanii atat in Divizia Nationala de seniori, cat si in SuperLiga, Rugbystul a debutat sub tricolor in meciul… [citeste mai departe]