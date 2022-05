Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit carbonizat, iar alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident petrecut, luni seara, intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, din judetul Iasi. ”Polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul ca in afara localitații Podu Iloaiei a avut loc un accident rutier soldat cu…

- Momentul in care explodeaza masina in care un tanar de 18 ani a murit carbonizat, intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, judetul Iasi, a fost surprins de camere. Mai multe persoane incercau sa scoata victima din masina, dar nu a mai avut timp. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi. Din nefericire, șoferul autoturismului, un adolescent in varsta de 18 ani, s-a stins din viața pe loc. Nu a mai avut nicio șansa la viața. Incidentul devastator a avut loc intre Lețcani și Podu Iloaiei, in județul Iași. Iata cum s-a intamplat totul!

- Natty Dragoi, fiul fostului director al Sistemului de Gospodarire al Apelor Suceava, Daniel Dragoi, in varsta de 23 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Reteag, județul Bistrița Nasaud. Mașina pe care o conducea Natty Dragoi a ieșit…

- Alin, un tanar de 20 de ani din Gura Teghii, județul Buzau, a murit pe loc intr-un grav accident rutier, in Germania. Impactul a fost puternic, iar autoturismul a fost distrus complet, dupa ce acesta a incercat sa evite doua mașini, dar s-a ciocnit violent de una dintre ele. Mesajele de condoleanțe…

- In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat in fiarele contorsionate ale mașinii, iar echipajele medicale n-au mai putut face nimic pentru a-l salva, potrivit sportsalajean .Masina a intrat apoi in gardul unei gospodarii de la marginea drumului national. Totodata, a izbit teava de…

- Un șofer a intrat cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei și a murit carbonizat dupa ce și-ar fi dat foc. Traficul a fost blocat pe artera pe care e situata instituția.Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge incendiul generat dupa accident. Din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru șoferul…

- Un accident de circulatie a avut loc intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, fiind implicate un Peugeot si un Audi. In Audi se afla o familie ucraineana formata din parinti si doi copii. Potrivit politistilor, vinovat de accident este soferul din Peugeot. Nu s-au inregistrat raniti, insa ucrainenii…