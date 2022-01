El e cubanezul care pregătește lotul național de triatlon al României! Flabio Carmona (49 de ani), un fost sportiv sud–american și antrenor al echipei naționale de triatlon a Cubei, a renunțat in urma cu 9 ani la tot ce avea in țara sa și a luat-o de la zero in Romania. O vizita aici s-a transformat pentru Flabio Carmona intr-o ședere pe viața. „ Am primit invitația de la un prieten care m-a cunoscut in Cuba, faceam antrenamente impreuna și m-a invitat in Romania. Cand am plecat din Cuba antrenam echipa naționala de triatlon. In 2013, am venit in vizita și aici am ramas. Pentru mine a fost o schimbare foarte mare, nu știam limba și nimic despre Romania, eram foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

