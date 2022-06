Stiri pe aceeasi tema

- Un parașutist militar roman a murit in urma unui accident la Boboc in timpul manevrelor de aterizare. Potrivit MApN e vorba de „Capitanul Cosmin Constantin Scorțea, din Baza 71 Aeriana Campia Turzii”. Acesta „și-a pierdut viața miercuri, 25 mai, in urma unui accident survenit pe timpul unui exercitiu…

- Un motociclist in varsta de 52 de ani și șoferul unei mașini, de 71 de ani, au murit, vineri, dupa o coliziune produsa pe o șosea din Timiș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Accident mortal in Maramures. Un tanar de 23 de ani din Baia Mare a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism. Un barbat de 43 de ani a murit in urma impactului. foto Astazi dimineața, la ora 07.45, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.J.…

- FOTO: ACCIDENT GRAV in județul Sibiu. Un tanar care a implinit astazi 17 ani a murit. Șoferul, fara permis, cu alcoolemie de 1,68 Un tanar care a implinit astazi 17 ani a murit intr-un accident rutier deosebit de grav, petrecut in județul Sibiu. Șoferul care conducea mașina implicata in accident nu…

- O mașina in care se aflau refugiați din Ucraina a fost atacata cu pietre, la Dej. S-a intamplat asta dupa ce autovehiculul a acroșat un minor de etnie rroma, aflat in traversarea neregulamentara a strazii. Rudele minorului au luat cu asalt mașina refugiaților ucraineni și au avariat-o cu pietre. Evenimentul…

- Costel, un șofer roman de TIR, a murit la 43 de ani, dupa ce a intrat in coliziune cu un alt camion, in Franța. Barbatul era din Botoșani, dar a plecat sa munceasca in strainatate și nu se va mai intoarce niciodata in viața la familia care il aștepta. Impactul a fost puternic, iar Costel a decedat pe…

- Un barbat de 64 de ani a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica noaptea pe DN 66, in localitatea Baru, dupa ce victima a traversat drumul printr-un loc nemarcat si nesemnalizat, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres. Fii la…

- Grav accident rutier sambata, la ieșirea din Turda inspre județul Alba. Potrivit ISU Cluj, o persoana a decedat. „Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Turda au intervenit cu doua autospeciale și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs la ieșirea din municipiul Turda inspre județul…