- Imagini greu de privit au avut loc miercuri, la 50 de km de Iași, acolo unde un autoturism s-a ciocnit violent cu un microbuz care transporta opt persoane. In urma tragediei, un barbat și o femeie și-au pierdut viața pe loc, iar alte persoane au avut nevoie de ingrjiri medicale de specialitate. Doua…

- Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, pe DN 1R, intre comunele Albac și Horea. Un cetațean maghiar a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu o motocicleta, pe marginea albiei Vaii Albacului. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iulie 2021, in jurul orei 14.30, pe DN1R, intre comunele Albac…

- Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau - Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Potrivit ISU Bacau, patru oameni și-au pierdut viața. In cauza a fost declansat planul rosu de interventie.…

- Actualizare: Prof. Dr. Leonard Vacaru, directorul colegiului, a declarat ca situația celor doi elevi era in atenție mai demult. „Ei au mai avut discuții mai aprinse in pauze, anterior, s-a facut ședința cu parinții, le-au fost trimise scrisori parinților. Noi, la nivelul școlii am facut tot ceea ce…

- Femeie din Alba, RANITA intr-un ACCIDENT rutier in Hunedoara. Motocicleta pe care se afla a fost lovita de o mașina care nu a acordat prioritate Femeie din Alba, RANITA intr-un ACCIDENT rutier in Hunedoara. Motocicleta pe care se afla a fost lovita de o mașina care nu a acordat prioritate In data de…

- In vederea refacerii rezervelor de apa potabila in rezervoarele Belcești (de 2500 mc capacitate), Satu Nou (de 200 mc capacitate), Munteni (de 200 mc capacitate), Focuri (de 750 mc capacitate), Coarnele Caprei (de 550 mc capacitate) si Poiana Deleni (de capacitate 300 mc, respectiv 50 mc), in perioada…

- Luni, 14 iunie, ora 20.27, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN18, pe dealul Hera, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani din Iași a condus un autoturism pe D.N. 18 din directia Sighetu Marmatiei…

- Sambata, 12 iunie, ora 13.45, un tanar de 21 ani din sat/com. Ilișești, jud. Suceava, a condus motocicleta neinmatriculata pe un drum comunal neclasificat in interiorul localitații Ilișești, avand direcția de deplasare DN 17 spre DJ 178. La un moment dat a virat brusc dreapta, pierzand controlul asupra…