- A fost o semifinala plina de tensiune și emoții puternice la „Ferma Vedetelor”! Dupa multa concentrare și imaginație la proba „Oaia alba, oaia neagra”, Tania Popa a fost cea care a reușit sa faca puzzle-ul inaintea lui Daniel Iordachioaie. Astfel, in marea finala de la „Ferma Vedetelor”, actrița Tania…

- Așa cum a facut și la difuzarea primului episod din show-ul „Ferma Vedetelor", Monica Barladeanu are de gand sa-i cheme pe concurenți, dar și o parte din echipa de producție, chiar la ea acasa, pentru a urmari impreuna semifinala și finala, scrie libertatea.ro. "I-am chemat pe toți cei din Ferma…

- Monica Barladeanu, despre caștigatorul emisiunii Ferma Vedetelor. Peste cateva zile, fanii show-ului de la PRO TV vor afla care dintre vedete a reușit sa puna mana pe marele premiu de 50.000 de euro. Inainte de marea finala, am intrebat-o pe prezentatoare ce parere are despre concurentul care a dovedit…

- Finala Eurovision 2018. Castigatorul va fi desemnat sambata noapte, 13 mai, la Lisabona, dupa ce se va auzi “stop vot!”, in finala programata la Altice Arena. Romania, reprezentata anul acesta de catre trupa The Humans, cu piesa “Goodbye”, a ratat calificarea in finala.

- Cel de-al treilea sezon de la "Ferma vedetelor" s-a filmat in primavara anului trecut, in județul Sibiu, scrie click.ro. Caștigatorul este pastrat la secret, pana la finala de luna viitoare, dar au aparut deja zvonuri legate de marea caștigatoare. Tania Popa a fost cea care a plecat acasa cu premiul…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…