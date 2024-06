Stiri pe aceeasi tema

- O cearta intre tata și fiu a degenerat aseara in localitatea bistrițeana Uriu, un barbat ajungand sa-și injunghie fiul de 50 de ani. Victima nu a mai putut fi salvata de medicii ajunși de urgența la fața locului. Polițiștii au fost sesizați, miercuri seara in jurul orei 22, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Un barbat de 73 de ani și-a ucis fiul in fața casei din Bistrița Nasaud. Tatal l-a injunghiat cu sange rece pe fiul sau, in varsta de 50 de ani. Și-a așteptat baiatul acasa și l-a injunghiat de mai multe ori cu un cuțit. Totul s-a petrecut pe fondul consumului excesiv de alcool, spun vecinii. Vecinii…

- Crima in comuna buzoiana Smeeni. O femeie in varsta de 70 de ani a fost ucisa, astazi, de un vecin, pe fondul unor neințelegeri pornite de la un conflict mai vechi. Potrivit unor surse din localitate, crima ar fi avut loc astazi, dupa orele pranzului. Victima, o femeie de 70 de ani, din satul Calțuna,…

- Tanarul in varsta de 20 de ani acuzat ca a injunghiat o minora de 13 ani a fost retinut. Barbatul este reținut pentru 24 de ore, pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, a informat, vineri, IPJ. Politia municipiului…

- In timp ce familia o plange pe Andreea, studenta de la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara, Mirel incearca sa obțina o decizie in favoarea lui. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar spera ca aceasta masura sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.

- Familia Andreei, tanara ucisa de iubit, in Timișoara, iși revine cu greu de cand a aflat cum a murit studenta de la Medicina. In timp ce parinții și apropiații o plang pe Andreea, iubitul ei, Mirel Dragomir, și-a recunoscut fapta ieri și este in arest preventiv.

- O studenta la Medicina a fost gasita moarta intr-un apartament din Timișoara. Descoperirea a fost facuta de o colega. Conform surselor Digi24, fata in varsta de 21 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit de iubitul ei.

- Teribil. O studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Suspectul e iubitul fetei, student si el la Medicina. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit dupa mai multe lovituri de cutit. Suspectul principal…