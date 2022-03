Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon Insula Iubirii sta sa inceapa la Antena 1, iar recent au fost anunțate numele ispitelor masculine care au acceptat provocarea. Pe lista acestora se numara și Dinu Popescu, un tanar in varsta de 29 de ani de profesie scriitor.

- Cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sunt pregatite sa cucereasca concurentele noului sezon. Cu toții au planuri marețe in competiția de la Antena 1 și vor sa-și duca obiectivele la final. Catalin Dumitrescu are 31 de ani și e increzator in forțele proprii.

- Larisa Iosif e una dintre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Larisa Iosif are 23 de ani și e dealer auto. Tanara a venit pe Insula ghidata de o singura motivatie: sa le demonstreze…

- Bianca Patrichi e una dintre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Tanara spune ca e pregatita pentru aceasta aventura, iși dorește, mai ales, sa traiasca experiențe inedite. Bianca Patrichi are 32 de ani și e coregraf. Ea a acceptat rolul de ispita din dorinta de a descoperi oameni…

- Dinu Popescu e una dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Licentiat in psihologie, Dinu Popescu are 29 de ani și e scriitor. Barbatul obisnuieste sa studieze oamenii…

- Ali Habron e unul dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Acesta a trecut printr-o experiența amoroasa neplacuta, așa ca acum ofera ajutorul lui pentru cei care au probleme in relație. Ali Habron are 33 de ani și e medic stomatolog. Acesta este un barbat care atrage usor…

- Surpriza pentru telespectatori! Bogdan Ionescu este ispita la „Insula iubirii”, sezonul 6. Fostul soț al lui Hannelore este complet transformat, iar mulți abia il recunoscut dupa schimbarile pe care și le-a facut.Bogdan Ionescu are 32 de ani și este organizator de evenimente. El poate descrie perfect…