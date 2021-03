El Dorado-ul digital: Cum au declanșat minerii de bitcoin o criză energetică la țărmul Mării Negre Pe masura ce prețul bitcoin atingea niveluri record luna trecuta, lui Inal i se strângea inima dupa ce în vara lui 2020 și-a cheltuit economiile pentru a construi un sistem care sa mineze criptomoneda, relateaza Reuters.



Însa barbatul fara loc de munca în vârsta de 30 de ani s-a vazut nevoit sa renunțe devreme la investiție, pierzând astfel o potențiala avere, dupa ce penele de curent din regiunea sa natala Abhazia au declanșat la o campanie masiva a poliției împotriva minerilor de criptomonede.



