El Dorado de România la păcănele: “Până în 1993 mergeam prin țară și băgam banii în portbagaj” Sorin Constantinescu, un magnat al cazinourilor, dezvaluie cum a facut milioane de dolari din pacanele. Acesta a declarat ca inainte de 1993 avea atat de mulți bani incat nu avea ce face cu ei, insa din august ’93 jocurile de noroc s-au legiferat, iar toți banii erau impozabili. ,,Atunci m-am orientat spre partea aceasta de comerț și am vazut un potențial imens in aparate, am mers cu aparatele și pana in ’93 am mers cu Eldorado pentru ca de abia in august 1993 s-a legiferat activitatea aceasta a jocurilor de noroc. Pana in 1993 luam banii și ii bagam in portbagaj la mașina, nu erau niciun fel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

