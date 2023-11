EL CONDUCE INTERNELE, NU PREDOIU! Iata ca nu chiar toți inițiații sistemului s-au dus pe fenta propagandistica a reformarii din temelii a Poliției Romane! Și asta pentru ca nu chiar toata lumea buna a sistemului este la fel de naiva ca actualul ministru din hartii al Internelor, Catalin Predoiu! Un Catalin Predoiu care, in același timp este și senator de […] The post EL CONDUCE INTERNELE, NU PREDOIU! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de angajati ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau au intrerupt joi activitatea si au protestat in curtea institutiei nemultumiti de conditiile de munca si salarizare, conducerea sindicatului anuntand ca in situatia in care cererile nu li se vor indeplini, va urma greva…

- VARSTELE standard de pensionare din noua Lege a Pensiilor. TABEL cu varstele și stagiile de cotizare In ultimii ani Romania a trecut printr-o serie intreaga de reforme ale sistemului de pensii, iar pana la modificarile aduse, varsta standard de pensionare pentru femei era de 60 de ani, iar pentru barbați…

- In anii 30, Bugatti a creat multe din modelele care au ajuns peste decenii sa bata recorduri la licitatii, fiind vandute cu multe milioane de dolari. Iar asta se intampla si datorita felului in care acestea arata, dar mai ales respectului pentru ingineria exceptionala pe care o avea Bugatti in acea…

- Modernizarea sistemului de climatizare a blocului operator al Spitalului de Recuperare Lucrarile se desfașoara in ritm susținut, stadiul fizic al investiției fiind de 70% Lucrarile derulate de

- Liudmila Samsonova a obținut calificarea in marea finala a turneului de categorie „WTA 1000” de la Beijing, sportiva din Rusia invingand-o pe Elena Rybakina (caștigatoarea Wimbledon 2022).

- Un tanar dornic de afirmare a devenit primul vitezoman care a inaugurat noul tronson de autostrada Nusfalau Suplacu de Barcau.Insa, gestul sau i a adus consecinte grave, pierzand dreptul de a conduce pentru urmatoarele 4 luni.Iata postarea de pe pagina de socializare a Politiei Romane:Primul vitezoman,…

- Un barbat care este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport a incercat sa mituiasca miercuri polițiștii propunandu-le suma de 300 de euro, transmite Poliția Republicii Moldova . Astfel, pe traseul R-6, polițiștii INSP au stopat un automobil de marca Audi cu numere straine de inmatriculare…

- Un scandal a avut loc in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Olt dupa ce doi reprezentanti ai Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost agresati de sotul femeii care conduce Comisariatul. Politistii continua cercetarile…