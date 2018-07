EL CHAPO. Una dintre cele mai importante intrebari la care autoritatile trebuie sa aduca un raspuns este cate persoane a ucis El Chapo. De altfel, procurorii au produs un adevarat soc cand au anuntat ca l-au pus sub acuzare pentru un numar de omoruri cuprins "intre 20 si o infinitate de oameni". Acestia au aratat ca au dovezi pentru 20 de cazuri de omor, dar sunt convinsi ca numarul real este unul mult mai mare.

EL CHAPO. El Chapo a reusit sa scape de doua din inchisoare in timpul in care a fost incarcerat in Mexic, dar viitorul arata mult mai dur pentru el odata cu extradarea in SUA…