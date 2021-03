El 57 de ani, ea 26: Povestea celei de-a cincea soții a lui Nicolas Cage Actorul Nicolas Cage s-a casatorit pentru a cincea oara, dar nu aceasta e noutatea care a facut inconjurul lumii, ci faptul ca noua soție e cu mult mai tanara decat el. Actorul s-a logodit in august cu tanara Riko Shibata. Iar casatoria a avut loc in orasul Las Vegas pe 16 februarie, chiar de ziua de nastere a proaspetei sotii. Cage are 57 de ani si Riko Shibata 26 de ani. Cei doi s-au cunoscut in urma cu un an, in Japonia. Nicolas Cage a declarat pentru USA Today ca „este adevarat ca ne-am casatorit și suntem foarte fericiți”. Riko Shibata, care este cu patru ani mai mica decat primul fiu al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Nicolas Cage, cunoscut din filme ca „Leaving Las Vegas” si „Willy's Wonderland”, s-a casatorit pentru a cincea oara, potrivit The Hollywood Reporter, preluat de News.ro. Cage, în vârsta de 57 de ani, si Riko Shibata, în vârsta de 26…

- Deutsche Bank a decis ca in viitor sa nu mai faca afaceri cu președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, sau companiile sale, in urma violențelor care au avut loc miercurea trecuta asupra Capitoliului, conform Bloomberg. Cel mai important creditor al lui Trump, Deutsche Bank, cu imprumuturi de 340…

- Filmul "Nomadland", regizat de cineasta Chloe Zhao, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la cea de-a 30-a editie a galei Gotham Independent Film Awards, organizata luni seara in format hibrid la clubul Cipriani din New York, informeaza site-ul revistei Variety. Filmul "Nomadland" spune…

- Ați observat ca, pe masura ce creștem tot mai mari, ne plac din ce in ce mai mult obiceiurile care nu ne placeau musai cand eram mai mici? Eu am redescoperit Sorcova – la bloc, in București, este mult reinterpretata (la limita kitsch-ului), dar in continuare mi se pare unul dintre (puținele) obiceiuri…

- Numarul oamenilor infectați cu Covid-19 in Wuhan, epicentrul pandemiei, ar fi de zece ori mai mare decat bilanțul oficial raportat de oficialii de la Beijing, arata un studiu realizat de Centrul chinez pentru controlul și prevenirea bolilor. Virusul Sars-Cov-2 a aparut, in urma cu un an, in Wuha. Ulterior,…

- Zeci de cadeți ai Academiei Militare West Point au fost prinși trișând, aceștia fiind implicați în unul dintre cele mai mari scandaluri legate de examenele de la prestigioasa unitate de învațamânt superior din ultimele decenii, potrivit BBC.Peste 70 de studenți au fost…

- Luni a inceput campania de vaccinare anti-Covid și in Statele Unite ale Americii. Prima persoana care s-a vaccinat este o asistenta din New York. Asistenta din News York s-a vaccinat cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Vaccinul dezvoltat de cei cei producatori a fost aprobat recent și in SUA.…

- Primele doze de vaccin anti-Covid-19 vor ajunge luni in centrele de vaccinare din SUA. Vaccinul dezvoltat de Pfizer-BioNTech a fost aprobat vineri seara de Agenția Americana a Medicamentelor. Coordonatorul operațiunii de vaccinare, generalul Gus Perna, a anunțat ca dozele de vaccin se vor pune in mișcare…