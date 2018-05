Stiri pe aceeasi tema

- Compania cu capital sud-frican MAS Real Estate Inc., unul dintre cei mai activi investitori imobiliari din Romania, a anunțat ca are capacitatea de a extinde semnificativ și de a redezvolta parcul de retail Militari Shopping, al doilea cel mai scump mall vandut vreodata in București.

- Compania romaneasca de software StarByte a anunțat lansarea unei noi versiuni a platformei web eKollect, care automatizeaza procesul de colectare, monitorizare și raportare pentru banci, leasing, call center și societați de colectare. Peste 100.000 de datornici, firme și persoane fizice, sunt monitorizați,…

- Compania fintech Ebury, cu sediul la Londra, specializata in plati transfrontaliere si credite pentru dezvoltare, isi deschide primul birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels, informeaza compania. Biroul de la Bucuresti este cel de-al 15-lea lansat de companie in 13 tari de pe…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Liga Naționala feminina programeaza miercuri, de la 16:30, derby-ul campionatului, la Craiova, intre SCM și CSM București. Sunt primele doua echipe din Romania, dar diferența e uriașa. 5.000 de olteni le așteapta pe campioanele la Craiova. CSM București are 38 de victorii consecutive in campionat și…

- Starbyte GeoBiz, prima platforma de geolocație pentru business din Romania, a anunțat depașirea țintei de 11 milioane de adrese, sedii de firme, puncte de lucru, magazine și proprietați imobiliare. Cu ajutorul aplicației, oamenii de afaceri iși pot cauta noi clienți, zone de oportunitate investiționala…

- Compania de Transport Public anunța modificarea traseului liniei 30, în acest weekend, în perioada desfașurarii meciului de tenis dintre România și Canada.Cu ocazia meciului de tenis Romania – Canada din cadrul Grupei Mondiale II a Fed Cup, desfasurat la Sala…