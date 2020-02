eJobs.ro a înregistrat peste 1 milion de aplicări pentru job-uri în ianuarie, un record pentru piaţa de profil eJobs.ro a inregistrat peste un milion de aplicari pentru job-uri in luna ianuarie a acestui an, un record pe piata locala de recrutare, iar aproape jumatate din numarul total de aplicari a fost orientata catre joburile din vanzari, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. "Peste 1 milion de aplicari la job-urile active pe eJobs.ro au fost inregistrate in luna ianuarie a acestui an, nivelul reprezentand un record istoric pentru piata locala de recrutare. Valoarea este cu aproximativ 25% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand candidatii activi pe eJobs.ro au cumulat putin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic italian Enel a atins un nou nivel record al capitalizarii de piata, depasind pentru prima data valoarea de 80 de miliarde de euro.”Enel a atins un nou nivel record al capitalizarii de piata, depasind pentru prima data valoarea de 80 de miliarde de euro. Astfel, Enel isi consolideaza…

- Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de media si publicitate. Conform datelor, in 2019, piata de media din Romania s-a situat…

- Elon Musk, directorul general al producatorului de mașini electrice Tesla, se apropie de plata primei tranșe de opțiuni, in valoare de 346 milioane dolari, dintr-un pachet de remunerație record, dupa ce valoarea acțiunilor companiei s-a dublat in ultimele trei luni, anunța Reuters.Acțiunile…

- În mai multe situații se vor începe și procedurile pentru executare silita. ANAF transmite ca valoarea totala a creantelor cuprinse în adresele de înfiintare a popririlor bancare emise în perioada 01.01.2019 – 30.11.2019 a fost de 14.950,26 mil lei, iar valoarea…

- Piata de fuziuni si achizitii (mergers & acquisitions – M&A) a numarat 110 tranzactii in Romania in 2019, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani si, potrivit estimarilor Deloitte, valoarea totala a acestora, inclusiv tranzactiile care nu au avut o valoare comunicata, a fost de 4–4,4 miliarde de…

- Politia din Uruguay a realizat o captura record de cocaina, in valoare de peste 1 miliard de dolari pe piata neagra, transmite sambata DPA și agerpres.ro, citand procuratura si presa locale.

- In ultimele 24 de ore, euro a depasit nivelul de 4.78 lei pe piata interbancara, apropiindu-se de valoarea record din 21 noiembrie, cand euro a atins 4.7808 lei, cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Daca marti euro era la 4.7794 lei, astazi a urcat la 4.7799 lei. De asemenea, pretul…

- Grupul Enel a stabilit un nou record in privința capitalizarii de piața, atingand nivelul de 7 euro pe acțiune și depașind astfel pentru prima data valoarea totala de 71 de miliarde de euro. De la inceputul acestui an, valoarea acțiunilor Grupului Enel a urcat cu circa 45% (randamentul total obținut…