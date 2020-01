eJobs: Trei domenii pe care au aplicat online cei mai multi candidati in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante proiecte care vor fi implementate de Primaria Suceava, incepand de anul acesta, este cel de digitalizare, prin care cetațenii vor putea solicita și primi electronic, online, documente importante, precum abonamente de parcare, certificate de urbanism, ...

- Peste jumatate dintre companiile din Romania (54%) intenționeaza ca, in 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% in medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC Romania. Cea mai mare cerere de noi angajați este in sectorul IT&C, urmat de industrie, auto și retail. Astfel, 91% dintre companiile…

- Inspectoratul Teritorial de Munca din Calarasi a efectuat zeci de controale, in ultima saptamana, vizate fiind urmatoarele domenii de activitate: comert, agricultura, constructii, exploatarea forestiera, transporturi rutiere de marfuri, restaurante /baruri, locuri de recreere, alte domenii de activitate.

- Candidatii cei mai interesati de schimbarea job-ului in 2019 au fost managerii, in conditiile in care un manager a aplicat, in medie, la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana in prezent, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit unei analize realizate de o platforma de recrutare…

- In medie, un manager a aplicat la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana acum, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit datelor eJobs.ro. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri si executivi activi pe platforma de recrutare online…

- Platforma de recrutare Tiverto s-a nascut din dorința de a reuni toate categoriile de persoane care cauta un loc de munca (full time, part time sau freelancing) cu angajatori din toata țara. Pe o piața dinamica, dar cu probleme diverse (cum este, de exemplu lipsa forței de munca specializata), se simțea…

- Dacian Ghizila este un sportiv din Constanta. La 29 de ani, acesta are o lista lunga de clasari pe podium la concursuri de atletism pe distante lungi. Ultimul concurs la care a participat este Semimaratonul Portile Deltei Tulcea, unde s a clasat pe prima pozitie. In 2019, Dacian Ghizila a mai participat…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, cauta șoferi in Romania, posturile fiind insa disponibile in Marea Britanie. Salariile pornesc de la 1.800 de lire sterline și pot ajunge la 2.800 de lire. Pentru cei care vor fi angajați se platește transportul pana in Marea Britanie…