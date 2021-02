eJobs: Retail, IT, call center, printre domeniile preferate de candidaţii entry level pentru un loc de muncă Domenii precum retail, IT, call center/BPO, prestari servicii, banking si publicitate/marketing sunt preferate de candidatii entry level pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In ianuarie, peste 52.000 de candidati din categoria entry level (0-2 ani de experienta) au aplicat pentru unul dintre joburile disponibile pe platforma. Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii care au avut pozitii deschise, cele mai multe CV-uri mergand catre locurile de munca din retail, IT/telecom, call-center / BPO, prestari servicii, banking sau publicitate/marketing/PR.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate, potrivit platformei de recrutare eJobs .…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate

- Domenii precum retail, IT, call center/BPO, prestari servicii, banking si publicitate/marketing sunt preferate de candidatii entry level pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In ianuarie, peste 52.000 de candidati din categoria entry…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate. Peste 52.000 de candidați din categoria entry…

- Aproape 600.000 de aplicari pentru locuri de munca au fost inregistrate in prima luna din an, cele mai cautate joburi fiind in sectoarele retail, prestari servicii, IT ori banking si servicii financiare, releva datele unei platforme de recrutare. Astfel, peste 300.000 de aplicari au fost…

- BestJobs: Companiile au continuat sa angajeze in 2020, in ciuda pandemiei. Joburile pentru studii superioare in sistem de lucru de acasa vor fi la mare cautare și in 2021 Peste jumatate din totalul locurilor de munca (52%) active in 2020, in Romania, erau din categoria "white collar" (cu studii…

- Peste 100 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in județul Salaj. Joburile sunt oferite de angajatorii din mediul privat prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj.

- Interesul tinerilor intre 18 și 25 de ani de a-și cauta un loc de munca a scazut cu aproape 40% fața de anul trecut. Ce specialiști cauta firmele Numarul total de joburi pentru care candidații au putut aplica pe BestJobs in luna noiembrie a inregistrat o creștere de aproximativ 5%, comparativ cu aceeași…