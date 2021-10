Stiri pe aceeasi tema

- Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii in luna septembrie a acestui an, in crestere cu 26% fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele unei platforme de recrutare. ‘Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii in luna septembrie a acestui an,…

- Circa 100.000 de joburi au fost disponibile in perioada verii, intre iunie-august 2021, cu 38% mai multe fața de același interval de anul trecut, arata platforma online eJobs. "Sezonul estival, de regula, este...

- Vara aceasta „a doborât toate recordurile din ultimii trei ani” în ceea ce privește numarul de joburi disponibile pentru lucratorii români - anunța, marți, site-ul de recrutare eJobs.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Tinerii fara experiența în munca au intensificat cautarile de job-uri în vara anului 2021, nivelul aplicarilor la poziții destinate începatorilor ajungând la 44% din numarul total de aplicari pe platforma româneasca de rectrutare BestJobs, care a identificat și domeniile…

- Livrator, sofer de ride-sharing, producator de podcast sau telemedic sunt printre noile joburi aparute in ultimii ani datorita evolutiei rapide a tehnologiilor moderne, care a transformat semnificativ piata muncii din Romania, arata o analiza de a pieței de profil. „Evolutia rapida a tehnologiilor moderne,…

- Numarul de joburi noi oferite pe platforma eJobs a crescut in iunie cu peste 10% fata de mai, la aproape 36.000, fiind cea mai buna luna din acest an, si a doua din istoria siteului de recrutare.