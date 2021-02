Aproape 600.000 de aplicari pentru locuri de munca au fost inregistrate in prima luna din an, cele mai cautate joburi fiind in sectoarele retail, prestari servicii, IT ori banking si servicii financiare, releva datele unei platforme de recrutare.



Astfel, peste 300.000 de aplicari au fost inregistrate pentru angajatorii din retail, 100.000 pentru cei din domeniul prestari servicii, tot 100.000 pentru cei din IT si aproape 90.000 in banci si servicii financiare.



"Inceputul de an a fost unul in care specialistii pare ca s-au reactivat. Asta si pentru ca au vazut ca a crescut…