Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele cu doua camere au reprezentat anul trecut 30% din totalul locuintelor livrate in Romania, atingand astfel cea mai mare pondere din 2000 pana acum, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Institutul National de Statistica. Ponderea locuintelor cu doua camere a continuat trendul ascendent…

- ♦ Unu din opt locuri de munca scoase la concurs pe eJobs, cea mai mare platforma locala de recrutare online de pe plan locala, este pentru o pozitie de management sau senior level. Companiile au publicat, in prima jumatate a acestui an, un numar de 5.340 de locuri de…

- Extinderea Medicover, al treilea jucator din piata de servicii medicale private, este motivul pentru mutarea birourilor companiei in cladirea The Bridge II din zona Orhideea in primul trimestru al anului viitor, potrivit unui comunicat de presa al companiei. ZF a scris despre intelegerea dintre…

- Ioana Filipescu, Deloitte Romania: Exista jucatori mondiali care nu sunt inca prezenti in Romania si care se uita la piata locala. Doua tranzactii au avut loc pe piata de lacuri si vopsele din Romania in ultimii doi ani, iar cea de-a treia se afla in expectativa, dupa ce Reconstruction Capital…

- La 15 ani de la prima initiativa de demarare a constructiei tronsonului Comarnic - Brasov, proiectul este intr-o situatie mai incerta ca niciodata. In 2003-2004 Guvernul Romaniei a avut prima initiativa de construire a autostrazii de pe Valea Prahovei cu ajutorul investitorilor privati.…

- Citeste si: Salariul mediu din industrie se apropie de 2.500 de lei net pe luna Romania se afla pe primul loc in Europa la cresterea costului orar cu forta de munca, urmata de Letonia si Ungaria Peste 287.000 de romani cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani nici nu studiaza, nici nu lucreaza, potrivit…

- Cresterea productiei Ford Romania prin introducerea unui al doilea model, pe langa SUV-ul EcoSport, va permite atragerea unui numar mai mare de furnizori in apropierea uzinei din Craiova si implicit la multiplicarea investitiilor si a angajarilor efectuate in zona. „Cu noul produs incercam…

- Digi Communications (DIGI), cea mai mare listare privata din istoria bursei romanesti, va derula in urmatoarele 12 luni un program de rascumparare de actiuni, urmand ca societatea sa achizitionze un maximum de pana la 10% din capitalul social subscris, respectiv 3.424.397 de actiuni. Continuarea…