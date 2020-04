Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din New York le canta pacientilor bolnavi de coronavirus si colegilor doctori. Dupa ce imaginile tratamentului neobisnuit au devenit virale, doctorul Elvis Francois si-a lansat un album cu piesele lui preferate.

- Producatorul german de echipament sportiv Adidas va fi ajutat de guvernul Germaniei in perioada pandemiei de coronavirus. Trei miliarde de euro va primi compania de echipament, unul dintre sponsorii cluburilor importante de fotbal precum Real Madrid, Inter Miami CF, LA Galaxy, anunța MEDIAFAX.Guvernul…

- Uniunea Europeana a depus eforturi susținute pentru a combate criza generata de pandemia COVID 19, atat in domeniul sanatații cat și in domeniul economic. Acest lucru trebuie adus in atenția publicului, mai ales in contextul actual, cand se incearca propagarea unui curent eurosceptic, un context…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat joi platforma online Health System Response Monitor (HSRM), care va oferi dovezi despre cum actioneaza sistemele medicale nationale din Uniunea Europeana in raspunsul privind pandemia de Covid-19.

- Medicul Tudor Ciuhodaru a spus, joi, dupa demisia ministrului Sanatatii, ca Victor Costache s-a suparat si a plecat in plina pandemie de coronavirus, iar el si colegii din spital stau pe baricade si cauta solutii pentru bolnavi.

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat ca FIFA va dona 10 milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru a lupta impotriva coronavirusului, informeaza marca.com."Multumita situatiei ei financiare solide, FIFA este in pozitia de a propune masuri de solidaritate proactive,…

- Persoanele care au suspiciunea ca au contractat noul coronavius nu ar trebui sa ia popularul medicament Ibuprofen fara consultarea medicului, a transmis marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), evidentiind existenta unor cercetari in desfasurare privind posibile efecte

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…