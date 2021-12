Ei vor putea prelua numele de familie al mamei doar printr-o simplă cerere la primărie Francezii vor putea sa preia numele de familie al mamei cand devin adulți, a anunțat duminica ministrul Justiției, Eric Dupond-Moretti, potrivit Reuters . Legea, anunțata de guvernul francez, le va permite tinerilor, odata ajunși la varsta de 18 ani, sa-și schimbe numele printr-o procedura simpla la primarie. Cetațenii francezi vor avea libertatea de a pastra numele de familie al tatalui, sau sa preia numele de familie al mamei, sau sa și le treaca pe amandoua in actul de identitate, in ce ordine vor ei. Și in prezent francezii iși pot schimba numele de familie, numai ca procedura este lunga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

