Stiri pe aceeasi tema

- „Maine (astazi, n.r.) isi va da demisia, pleaca din Consiliul Local. Ramane in PSD", anunta ieri presedintele PSD Iasi, Maricel Popa. Contactat de noi, Boisteanu a refuzat ieri sa comenteze declaratia lui Popa, dar, cel mai probail, el isi va anunta azi demisia la sedinta CL, in plen. Afirmatiile liderului…

- Se convoaca, de indata, in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, pentru ziua de joi, 19.07.2018, ora 16.00.- Sedinta va avea loc in sala de sedinte ,,EUROPA” din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria municipiului Iasi va depune un proiect de aproape 5 milioane de euro prin intermediul caruia se doreste incurajarea transportului public ecologic. Vor fi achizitionate o mie de biciclete dintre care aproape 40 vor fi electric. De asemenea, vor fi amenajate 62 de puncte de inchiriere in municipiu.…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii au organizat vineri, 22 iunie, un spectacol de muzica simfonica susținut de solista Ianna Novac, care a fost acompaniata de Cvartetul Passione.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca pe data de 4 iunie vor demara lucrarile de reabilitare a colectorului menajer fecaloid din str. Bucuresti, tronsonul cuprins intre strazile Al. Pușkin și Mitropolit G. Banulescu – Bodoni.

- Sambata 2 iunie 2018, ora 10.00, Primaria, Consiliul Local si Centrul de Informare Turistica Mica in parteneriat cu Asociația Sportiva Omax și societatea Pro Nutrition S.R.L., organizeaza in localitatea Manastirea, str.Principala, nr.236, ,,Cupa Mica Junior-fotbal pe nisip”.

- Sambata, 2 iunie, cu incepere de la ora 10:00, va avea loc, in localitatea Manastirea, „Cupa Mica Junior-fotbal pe nisip”. Evenimentul sportiv, organizat de Primaria, Consiliul Local și Centrul de Informare Turistica Mica, in parteneriat cu Asociația Sportiva Omax și Pro Nutrition, va avea loc in localitatea…

- Primaria municipiului Chisinau anunța despre amenajarea pe strada București, tronsonul cuprins intre str. Lev Tolstoi – bd. Dacia a unei benzi suplimentare de virare la dreapta, inclusiv a unei benzi de incadrare pe Viaduct pentru fluidizarea traficului rutier din zona.