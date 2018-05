Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier deosebit de grav cu 6 victime. Bilantul indica 3 morti, 1 raniti grav si 2 raniti mai usor. UPDATE: Trei persoane au murit si alte trei sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si…

- Accident grav la Codlea. Nu mai putin de doua persoane au murit, iar alte trei sunt grav ranite, anunta Romania Tv. Doua din cele trei victime ranite sunt in prezent incarcerate.Accidentul a avut loc pe DN 1, iar la fata locului sunt mobilizate in prezent doua echipaje de la descarcerare si…

- Accidentul in care au murit cei 9 romani a "ocat toatE Europa! Zeci de copii au rEmas fErE pErin:i "i o mul:ime de pErin:i i"i plang acum copiii. Tinerii care erau pe drum spre casE. Se intorceau de la muncE, din strEinEtate, insE, din pEcate, drumul lor s-a oprit brusc, pe contrasens, atunci cand "oferul,…

- Accident teribil la Galați, dupa o coliziune in lanț. Trei mașini s-au facut praf, iar 12 oameni au avut de suferit. Din pacate, doi pasageri au decedat. Accidentul s-a produs pe drumul care leaga orasul Galati de Tecuci. Trei masini s-au izbit violent, iar potrivit anchetatorilor, doua persoane au…

- Tânarul din Iasi care si-a pierdut viata în tragedia din judetul Neamt, unde un mi­crobuz s-a rasturnat într-un canal al râului Bistrita adânc de sapte metri, a murit sub privirile tatalui, care se afla

- Mama unuia dintre agresorii din Brașov a rabufnit pe Facebook! Dupa ce internauții au aflat care este profilul ei și au asaltat-o cu mesaje, femeia a simțit nevoia sa se apare. Ea este mama lui Mircea Mihai Constantin, tanarul de 24 de ani care i-a dat o bataie sora cu moartea unui batran de 66 […]…

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Accidentul oribil din Olanda, in care cinci romani si-au pierdut viata, a lasat in urma ochi tristi si lacrimi grele pe obrajii familiilor. Doi dintre oamenii care au murit in accident formau un cuplu frumos, avand un copil in varsta de patru ani.