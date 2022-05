Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Galați si-au pierdut viata, sambata dimineata, in urma unui grav accident rutier produs pe DN 2B, la intrarea in localitatea Galbinași, dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR. Mara si Ionut au murit la cateva ore distanța unul de celalalt, lasand in urma doua familii distruse…

- UPDATE 2 DIn pacate, a fost declarat și decesul pasagerei din autoturism. UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Braila de catre un șofer in varsta de 36 de ani, din Galați, a intrat in coliziune cu autocamionul de mare tonaj care circula…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Braila de catre un șofer in varsta de 36 de ani, din Galați, a intrat in coliziune cu autocamionul de mare tonaj care circula inaintea sa, la volanul caruia se afla un șofer de 59 de ani, din Prahova.…

- Un barbat care muncea in Portul Constanta Sud-Agigea a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce niște piese metalice au cazut peste el. Din pacate, acesta nu a mai avut nicio șansa. Accidentul de munca a avut loc joi, iar barbatul avea 52 de ani. Muncitor strivit de piese metalice In timp ce era […]…

- Cel puțin 18 persoane au fost ucise, joi, intr-un atac desfașurat de trupele ruse la o unitate militara din Odesa. Potrivit site-ului ucrainean unian.net, 8 barbați și 10 femei au murit. Printre victime s-a numarat și Andrei Dumbrava, un soldat ucrainean de origine romana. Militarul avea 32 de ani și…

- Doua persoane și-au pierdut viața, in aceasta seara, pe drumul național DN 1B, pe raza localitații Merei. Cele doua victime se aflau in mașina care s-a ciocnit violent de un autocamion. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un camion de mare tonaj condus pe…

- Un accident tragic s-a produs in Tulcea. Trei persoane și-au pierdut viața, dintre care și un copil. Alte trei persoane au fost transportate la spital. Accidentul rutier extrem de violent s-a produs la ieșirea din municipiul Tulcea. IPJ – Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca accidentul s-a…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1, in urma caruia o fetita a murit si o alta a fost ranita, va fi supus unui test poligraf. Totodata, fetita ranita in accident va fi audiata, acasa, fiind admisa si solicitarea privind depunerea "planului de actiune" pentru a se vedea unde mergea…