Ei sunt soții care au murit în urma exploziei de la Crevedia. Doi tineri au rămas orfani. „Ne-ați lăsat singuri” Fiica și fiul celor doi soți care au murit in urma exploziei de la Crevedia au scris mesaje sfașietoare pe rețelele de socializare. „Parinții mei ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri”, au scris Oana și Sorin pe Facebook. Femeia care a murit, a fost ranita grav in urma exploziei de la stația GPL din Crevedia, peste 95 % din suprafața corpului ei a fost arsa. Soțul ei cand a vazut-o arsa intr-o ambulanța, a facut infarct și, din pacate, a decedat, acesta fiind primul deces inregistrat sambata la fața locului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

