- Doi soți au murit astazi pe raul Timiș in timp ce se aflau cu copii și cu alți prieteni la familie. Femeia și barbatul au intrat in apa, dar nu au mai ieșit. Aceștia au fost cautați de scafandrii și intr-un final au fost aduși la mal decedați. Cei mici au vazut intreaga scena.

- Copilaria este o lume aparte, a simplitații și inocenței, plina de lumina și bucurie. Copiii sunt parte din viața noastra și ne bucura cu inocența, sensibilitatea și puritatea lor, gesturile marunte, un zambet, o imbrațișare sau o vorba buna ne apropie mai mult și nu avem nevoie de o zi anume ca sa…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o bunica a martursit ca vrea sa-și creasca nepoții, dupa ce fiica ei a murit. Copiii sunt in plasament, iar femeia se lupta cu asistenții sociali pentru a-i lua langa ea, in Italia. Ce a dezvaluit Liliana.

- Mihai Rotaru a venit in studioul Gazetei, acceptand pentru prima oara prezența intr-o emisiune sportiva # Rotaru lamurește „rafuiala” cu redacția GSP și explica de ce folosirea numelui CSU Craiova in Gazeta i se pare jignitoare. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de…

- O mama s-a aruncat de la etaj, marți, cu cei doi copii in brațe, in Timișoara. Femeia și un copil au murit, celalalt are semne vitale. ISU Timiș anunța ca a fost chemat sa dea primului ajutor la 3 victime inconștiente, in Timișoara. La sosirea echipajelor de intervenție, au fost gasite 3 victime cazute…

- REȘIȚA – Echipa de handbal formata din elevi de gimnaziu de la Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița a caștigat faza zonala și s-a calificat la cea naționala din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar! „Colegiul Național a caștigat faza zonala la gimnaziu, la handbal baieți și va reprezenta…

- Actorul Traian Stanescu a murit. Anuntul a fost facut de fiul acestuia, Mihai Stanescu, pe pagina sa de Facebook. In urma cu trei ani, pe 2 mai 2019, a murit si sotia acestuia, actrita Ilinca Tomoroveanu, conform Agerpres.ro. Traian Stanescu s a nascut la 27 martie 1940, in localitatea Faget, judetul…

- Doi parinti si fetita lor de un an si trei luni au murit intr-un tragic accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza, 27 martie, in Timis. In urma accidentuli a murit si o femeie de 32 de ani. Singurul supravietuitor este baiatul de sapte ani al sotilor care au decedat.