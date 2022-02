ISU Harghita: Buletin informativ - Accident rutier, cu 3 victime

BULETIN INFORMATIV Accident rutier, cu 3 victime, ieri, in Pauleni CiucIeri, 24 februarie, in jurul orei 15:50, echipajul de prim ajutor din cadrul Detasamentului Miercurea Ciuc si alte 2 echipaje SAJ au intervenit in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme,… [citeste mai departe]