- "Este o chestiune care trebuie reglementata la nivelul Guvernului impreuna cu reprezentantii Ministerului Turismului, nu pot sa fac eu o declaratie in acest sens, insa cred ca intr-un moment in care nu este stabila din punct de vedere epidemiologic situatia, ar fi imprudent. Dar lucrurile se analizeaza…

- Romania a fost inclusa pe lista rosie de autoritatile din Cehia. Cetatenii care vin din tara noastra vor trebui, de luni, sa isi notifice prezenta pe teritoriul Cehiei si sa faca testul Covid pe cheltuiala proprie, daca autoritatea de sanatate publica nu dispun alte masuri de carantina, informeaza Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca cetatenii romani care aleg sa efectueze testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria in vederea folosirii acestora pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidenta prevederilor…

- Dr. Emilian Imbri, managerul spitalului ”Victor Babeș” spune ca trei persoane infectate cu noul coronavirus au plecat din spital și ca mai sunt persoane care doresc acest lucru, doctorul tragand un semnal de alarma asupra riscului reintoarcerii in societate a acestor persoane infectate. Și Beatrice…

- CHIȘINAU, 1 iul - Sputnik. Alte 285 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate pe parcursul zilei de astazi. Astfel, bilanțul imbolnavirilor de la inceputul pandemiei este de 16 898 de persoane infectate. Din numarul total de cazuri, 6 755 sunt active. © REUTERS / IVAN ALVARADOCare…

- Ucraina a inclus Moldova, Rusia, Belarus, Armenia și multe alte state in lista țarilor din zona roșie COVID-13. Cetațenii care sosesc din aceste țari urmeaza sa intre in carantina pentru 14 zile, transmite Noi.md. Astfel, Ministerul Sanatații al Ucrainei a separat țarile lumii in doua zone – una roșie…

- "Am trecut de varf. Varful a fost o faza de platou. In ultimele zile se constata o clara descreștere de la zi la zi. Sunt 166 de pacienți la terapie intensiva, doar 20% sunt ventilați mecanic. Suntem pe panta descendenta", a spus secretarul de stat Horatiu Moldovan. "Ne așteptam in sezonul…