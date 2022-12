Ei sunt românii care merg la Mondial! Juniorii de la tenis de masa se pregatesc de cea mai tare competiție din acest an, Campionatul Mondial din Tunisia! Intre doua antrenamente, sportivii stau cu ochii pe turneul final de fotbal din Qatar și și-au ales deja favoritele: Portugalia și Brazilia. La fotbal, Romania nu a mai ajuns la un campionat mondial de 24 de ani! La tenis de masa, la fiecare ediție, atat seniorii, cat și juniorii, bifeaza aceasta mare competiție! Baieții lui Madalin Ionașcu și fetele lui Viorel Filimon și-au facut socotelile inaintea Mondialului din Tunisia, care va incepe pe 4 decembrie! Elena Zaharia, campioana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

