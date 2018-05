Inscrierile pentru Exatlon 2019 sunt in toi. Peste 7.000 de oameni s-au inscris și iși doresc sa faca parte din competiția sportiva de anul viitor. Printre aceștia se numara și Catalin Botezatu, care și-ar dori sa faca parte din echipa „faimoșilor”. Designerul este fan al emisiunii și a urmarit cu sufletul la gura fiecare episod […] The post Ei sunt primii „faimoși” care vor sa participe la Exatlon 2019! Catalin Botezatu iși dorește foarte tare sa ajunga in emisiune appeared first on Cancan.ro .