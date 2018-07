Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunile de mare audienta din Romania fierb dupa ce Kanal D a intrecut orice asteptare si a tinut milioane de romani cu ochii lipiti de micul ecran ca sa vada ce fac “Razboinicii” si “Faimosii”. Concursul “Exatlon” a fost lider de audienta multe seri la rand, asa ca Antena 1 si PRO TV riposteaza…

- Click! a aflat cu cat au fost platiti concurentii de la “Exatlon”, dupa luni de chin in Republica Dominicana, acolo unde s-a filmat show-ul de mare audienta, de la Kanal D. “Faimosii” au negociat la sange, sume mari, in timp ce unii “Razboinicii” s-au chinuit, la inceput, pe doar 700 de lei saptamanal.…

- Ștefan Floroaica, de la Exatlon Romania, este singur și in cautarea unei iubite. Aceasta a explicat cum și-ar dori sa fie urmatoarea sa partenera de viața. Ștefan Floroaica a facut parte din echipa Razboinicilor la competiția Exatlon Romania , difuzata de postul de televiziune Kanal D. Ștefan Floroaica…

- Vladimir Draghia este un actor care și-a gasit celebritatea dupa ce a participat la mai multe reality-show-uri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Ultimul dintre ele a fost Exatlon, desfașurat in Republica Dominicana, pe care l-a și caștigat. CANCAN.RO, site-ul…

- Mai sunt cateva zile pana la finala „Exatlon“. Castigatorul competitiei de la Kanal D, care pleaca din Republica Dominicana cu premiul de 100.000 de euro, se va alege, in direct, miercuri, 23 mai. Echipa Faimosilor a ramas in picioare cu un singur concurent – Vladimir Draghia, in timp ce Razboinicii…

- Exatlon Romania. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, a dezvaluit ca indepartarea concurenților de familiile lor ii face irascibili și ii ințelege. Cu atat mai mult cu cat se apropie finalul competiției. Fostul jurnalist și comentator tv și-a adus, de altfel, familia…

- Oana Roman și Gabriela Cristea sunt prietene bune de foarte mulți ani. Fiica fostului premier a vorbit despre plecarea Gabrielei Cristea de la Kanal D, acolo unde prezenta „Te vreau langa mine”. In prezent, la carma show-ului se afla Bianca Dragușanu, iar soția lui Tavi Clonda s-a mutat la trustul Antena.…

- Emisiunea lui Mircea Radu de la Antena 1, „Ie, Rmanie”, a fost scoasa de pe post dupa doar șapte ediții. Ultimul episod a fost difuzat pe 20 aprilie, fara a mai ajunge la marea finala, iar premiul de 20.000 de euro nu a mai fost acordat. Emisiunea lui a avut un debut slab in audiențe. […] The post Mircea…