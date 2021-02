Ei sunt noii viceprimari ai municipiului Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei municipiului Satu Mare a publicat fotografii din care reiese cum va arata Centrul Nou, dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare. „Modernizam Centrul Nou din fonduri europene. Proiectul merge mai departe, chiar daca grupuri de interese vor sa-l blocheze. Satmarenii iși doresc un…

- Adelin Ghiarfas și Gheorghe Stan au fost desemnati astazi, 19 februarie, in postura de candidati ai Partidului Național Liberal (PNL) pentru functia de viceprimar al municipiului Satu Mare, in cadrul Biroului Politic Judetean al PNL. Gheorghe Stan a mai ocupat functia de viceprimar, in ultimul an al…

- Decizia prin care Florisal a fost desemnata caștigatoare a licitatiei pentru contractul de salubrizare a municipiului Satu Mare a fost anulata in instanța, spune managerul public Maskulik Csaba. Astfel, licitatia se va relua din punctul anterior desemnarii castigatorului. Decizia afost luata de catre…

- Primarul PNL al municipiului Iasi, Mihai Chirica, nu exclude o alianta cu PSD in Consiliul Local pentru alegerea celor doi viceprimari ai municipiului, dupa ce USR-PLUS a anuntat in mai multe randuri ca nu va face majoritate cu liberalii. Conducerea centrala a PNL a interzis filialelor orice fel de…

- Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a votat luni, 28 decembrie, un proiect de hotarire prin care bugetul municipiului Chișinau va fi votat in doua lecturi. Administrația municipiului Chișinau a pregatit Consiliului Municipal un proiect de decizie privind aprobarea bugetului pentru anul 2021, in doua…

- Fostul viceprimar al municipiului Targu Mureș din partea PSD, Sergiu Papuc, a transmis felicitari joi, 17 decembrie, prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, noilor viceprimari ai "Orașului Trandafirilor". "Astazi, in sedința de Consiliu Local s-au votat noii viceprimari ai municipiului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca pentru finalizarea variantei de ocolire Satu Mare mai sunt necesare doua saptamani de lucru, urmand sa fie pus stratul de uzura pentru un pod de 600 de metri, conditiile meteorologice nefavorabile impiedicand constructorul sa finalizeze lucrarea…