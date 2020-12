Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarea greului Hari cu al noastru Benny a fost de doua ori amanata anul acesta. Ultima oara, Badr Hari a contactat COVID-19 inaintea cu trei saptamani inaintea galei cu pricina, Glory 76 (ce urma sa aiba loc pe 7 noiembrie). Gala, al carei meci de capatai este cel in cauza, va putea fi urmarita…

- Dan Bittman a avut saptamana trecuta o ieșire publica vehementa cu privire la impunerea unoi noi restricții in contextul pandemiei de COVID-19 . Cantarețul a spus ca nu crede in datele oficiale al numarului de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și ca nu este in regula modul in care pandemia este gestionata…

- Organizatorii concursului Eurovision au anuntat datele ce compun calendarul evenimentului din 2021, programat la Rotterdam, si au confirmat ca editia de anul viitor va pastra tema „Open Up” aleasa pentru show-ul din acest an, care a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.

- In ultimele șapte zile, numarul de cazuri active de infectare cu COVID-19 in județul Alba a inregistrat un trend ascendent, bilanțul inregistrand totuși un nou record astazi, dupa un numar de 143 cazuri confirmate. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 2880 de persoane confirmate…

- Imbrațișarea vacilor sau „koe knuffelen”, cum mai este numita in olandeza, a devenit mai mult decat o tendința draguța de wellness (bunastare). Gestul incepe sa fie practicat de tot mai mulți oamenii la nivel global și are beneficii imense asupra sanatații mintale, scrie BBC.Oamenii au devenit tot mai…

- Prime Minister Ludovic Orban said that the number of COVID-19 cases has been increasing over the past two weeks, but things are "under control.""We do assessments periodically, weekly. It's an upward trend, but an upward trend that did not appear overnight, it's an upward trend of 150-200…

- In inima selectului cartier Cotroceni, Petroșel Jr. le-a dat șansa prietenilor sai sa valorifice ”la taraba” tot felul de vechituri și lucrari de arta. S-au expus, schimbat și vandut obiecte de colecție, bijuterii vechi, carți poștale noi și vechi, harți ale orașului de odinioara, dar și fotografii…

