Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Munteanu, fost portar la Dinamo, a vorbit despre portarul "cainilor", Jaime Penedo, despre care a spus ca nu a greșit la golul marcat din corner de Florinel Coman. "La gol nu a fost vina lui Penedo. Mai mult ca sigur Bratu pusese un om la bara (n.r. dupa meci, Florin Bratu a spus ca Sergiu Hanca…

- Derby-ul FCSB - Dinamo a fost primul pentru Florin Bratu in calitate de antrenor al echipei din Stefan cel Mare. La finalul partidei, tehnicianul alb-rosilor a declarat ca rezultatul, 3-3, este unul echitabil, insa, cu putina sansa, in ultimele minute, Dinamo ar fi putut chiar sa...

- Derby de Romania, episodul 173, i-a avut in prim plan pe Florin Bratu si Nicolae Dica. Doi fosti atacanti, care se cunosc extrem de bine. Doi jucatori trimisi mai devreme la dusuri in 2008, intr-un Dinamo - FCSB 2-1, in urma unei incaierari generale, si doi dintre tehnicienii...

- FCSB și Dinamo joaca azi in Derby de Romania. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Duelul dintre FCSB va fi și un duel intre cei mai buni jucatori ai celor doua formații, Florin Tanase vs. Dan Nistor. FLORIN TANASE Transferat…

- Din actualul lot al roș-albilor, Sergiu Hanca (26 de ani) e fotbalistul cu cele mai multe meciuri și goluri impotriva rivalei. FCSB - Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Duminica seara, Florin Bratu ataca primul…

- Cu trei zile inainte de ”Derby de Romania” cu FCSB, Dinamo a dat inca o lovitura pe piața transferurilor. La echipa antrenata de Florin Bratu a ajuns belgianul Kino Delorge (20 de ani) Acesta a semnat pentru 3 sezoane cu clubul din Ștefan cel Mare.

- Tomislav Gomelt (23 de ani), ultimul transfer al celor de la Dinamo, n-a prins lotul de 18 in prima etapa, in partida cu FC Voluntari, 2-1. Totuși, croatul are toate șansele sa fie o soluție pentru derby-ul cu FCSB de duminica. Mijlocașul de 23 de ani a facut antrenamente suplimentar pentru a-i prinde…

- Ce fotbaliști ii propune Florin Bratu lui Cosmin Contra. Antrenorul echipei Dinamo sustine ca are in lot jucatori care pot fi selectionati la loturile nationale ale Romaniei. “Daca atunci cand am venit am zis ca jucatorii au un nivel scazut, acum spun ca o parte dintre ei arata o forma foarte buna,…