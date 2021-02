Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a lunii iubirii va fi sarbatorita cu ediții speciale la Antena 1! Astfel, duminica aceasta, inca de la primele ore ale diminetii si pana tarziu in noapte, telespectatorii se vor putea delecta cu editii speciale ale emisiunilor preferate, dar si cu marea premiera a celui de-al noualea sezon…

- Dupa o lunga perioada in care a fost prezentatoare la Acces Direct, acum Simona Gherghe prezinta zilnic emisiunea Mireasa de la Antena 1, dupa ce mai mult timp a ales sa ia o pauza de la televiziune! Aceasta și-a dedicat timpul vieții de familie, dar iata ce dezvaluiri a facut la Xtra Night Show despre…

- Revenirea lui Florin Gheorghe in cel de-al zecelea sezon „iUmor” s-a dovedit a fi de bun augur pentru acesta, care i-a facut pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo sa il aplaude in picioare, seara trecuta, in prima ediție iUmor din cel de-a zecelea sezon, la Antena 1. De la subiecte tabu, la problemele de…

- Sezonul 16 al emisiunii ”Te cunosc de undeva” este aproape. Debutul va vea loc pe 6 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Inainte de a vedea transformarile prin care au trecut concurenții, sa mergem in culise. Mirela Vaida a povestit cum a decurs prima gala cu prima transformare. Provocarea a purtat…

- Marii retailari din Romania au avut o extindere agresiva in ultimii doi ani și in prezent se bazeaza pe finanțare locala, nemaiavand nevoie de infuzii de capital de la companiile mama pentru a-și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aseara a avut loc marea finala a show-ului ”Te Cunosc de Undeva”, la Antena 1. Sezonul 15 a fost unul plin de surprize. Cea mai mare a fost micuța Ami, care a demonstrat, pe tot parcursul emisiunii ca a meritat sa caștige finala. Ami a avut transformare spectaculoasa Dupa un sezon plin de transformari…

- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales fiecare cate un concurent alaturi de care cred ca pot caștiga marea finala X Factor sezonul 9 de astazi, de la 20.00, la Antena 1! Fiecare dintre ei...

- Ionut Belei, are 19 ani . Este din Gura Humorului si traieste in Cluj Napoca.Si a incercat norocul in constructii, insa a ajuns intr o bucatarie din Germania.De atunci, Ionut a stiut ca si a gasit pasiunea.Are o diploma de electrician, dar Ionut Belei a ales bucataria din intamplare in urma cu 7 ani,…