- Unul dintre principalii lideri politici ai Hamas, organizație terorista care a atacat Israelul, a vorbit, intr-un interviu pentru The New Yorker, despre strategia gruparii. Și s-a contrazis singur. Acesta a sugerat și ca acest razboi este o lecție pentru viitoarele generații de israelieni. „Vor ști…

- Intr-un articol de opinie pentru New York Times, analistul și scriitorul Thomas L. Friedman, caștigator a trei premii Pulitzer și cunoscator fin al situației din Orientul Mijlociu, explica ce ar fi putut declanșa nivelul de barbarie a teroriștilor Hamas, dar și strategia din spatele atacului.

- Razboiul nevazut din spatele cortinei: liderii iranieni sunt 'surprinși' de atacul Hamas (surse pentru New York Times)Informațiile stranse de SUA pana la ora actuala arata ca „lideri iranieni cheie au fost surprinși” de atacul Hamas asupra Israelului. Acest lucru a determinat Casa Alba sa puna la indoiala…

- Anuntul a fost facut miercuri dimineata de catre purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ''uluitor si de neimaginat'', relateaza DPA.''Majoritatea covarsitoare'' a victimelor sunt civili, a adaugat Conricus.El a precizat…

- Hamas, care guverneaza Fașia Gaza din 2007, a lansat un atac in interiorul Israelului in cursul weekendului, ucigand sute de persoane și luand altele ca ostatici. Dar cine este liderul gruparii Hamas și ce se știe despre el? Incalcarea fara precedent a frontierei a trimis luptatori in comunitațile de…

- Rusia sta in spatele atacului Hamas din Israel, a spus, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul unei conferințe de presa la Palatul Cotroceni. El susține ca Kremlinul este cel care ofera arme și sprijin pentru atacurile sangeroase. Președintele Klaus Iohannis a fost insa mai rezervat…

- Asaltul uriaș declanșat de luptatorii Hamas sambata la primele ore, care a provocat deja mii de victime in Israel, a dus campania lui Mohammed Deif, comandantul aripii militare a grupului de militanți palestinieni, impotriva statului evreiesc la un nivel nemaivazut de brutalitate și imprevizibilitate,…

