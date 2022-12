”Chefi la Cuțite” se apropie de final. Doar trei din participanții cooking show-ului au ajuns in finala și se vor duela in maiestrie pentru premiul cel mare al concursului, 30.000 de euro. Cei care au reușit sa ajunga in etapa finala a concursului de televiziune sunt Adrian Stroe cel ce a obținut ”cuțitul de aur” de la Catalin Scarlatescu), Raluca Todea (concurenta lui Florin Dumitrescu) și Florica Boboi (preferata lui chef Sorin Bontea). Diseara, incepand cu ora 20.30, cei trei aspiranți vor intra din nou sub semnul competiției pentru premiul cel mare pus la bataie de Antena 1. Legenda programelor…