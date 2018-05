Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea aceasta, spectacolul LIVE ne-a surprins cu momente emotionante si deosebite, pline de talent get beget ROMANESC. A patra semifinala "Romanii au talent" are alti doi finalisti de nota 10, pe care publicul i-a adorat si votat.

- Andra și Mihaela Radulescu au impresionat cu ținutele lor, in a patra gala live “Romanii au talent” – sezonul 8, in care alți 10 semifinaliști vor urca pe scena pentru a face spectacol. Semifinaliștii care urca pe scena vineri in in a patra gala live la “Romanii au talent”, sunt Corul de copii Unison,…

- SIMIFINALA ROMANII AU TALENT 2018. Natalia Duminica a oferit un moment unic pe scena de la Romanii au Talent. Juriul a fost impresionat de miscarile dansatoarei exotice. "Ne-ai lasat fara cuvinte. Esti minunata si imi doresc din suflet sa te revad", a spus Andra. "Mi-a fost greu sa…

- Andra și Mihaela Radulescu arata spectaculos in a treia Semifinala „Romanii au talent”, sezonul 8. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Cele doua vedete i-au lasat pe toți cu gura cascata cand și-au facut apariția in platoul emisiunii. Andra a optat pentru o rochie…

- Publicul voteaza acum! Cine sunt cei doi concurenți calificați dupa cea de-a doua semifinala la ”Romanii au talent”? Pe langa ei merge mai departe și un candidat la caștigarea premiului de originalitate. In prima semifinala, care a avut loc pe 28 aprilie, Cesima Nechifor și Sergiu Hudrea au fost caștigatorii…

- Bianca Badea a reușit la doar 11 ani sa impresioneze atat telespectatorii, cat și juriul de la “Romanii au telent“. Momentul ei i-a facut pe cei patru jurați sa lacrimeze, iar la final, Andra a decis sa apese butonul Golden Buzz. A ales sa faca performanța din balet dupa ce, la varsta de 3 ani […] The…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…