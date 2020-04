Stiri pe aceeasi tema

- Mai muți romani proaspat reveniți din strainatate, intr-o comuna din Teleorman, au fost rupți in bataie de jandarmi, dupa ce au refuzat sa respecte izolarea și i-au atacat cu pietre pe polițiștii veniți sa-i traga la raspundere.

- ”Eroul de la Sevilla” este citat in fața judecatorilor, ca parte civila, in unul dintre cele mai rasunatoare dosare cu certificate de revoluționar false, in care prejudiciul este estimat la aproape trei milioane de euro.

- Unul dintre indivizii acuzați ca au rapit de pe o strada din Braila o fetița de zece ani și au violat-o pana la leșin, ”normal, oral și anal”, dupa cum explicau procurorii, este chemat in fața judecatorilor, intr-un nou dosar.

- Politistii din Braila sunt in alerta dupa ce o femeie a semnalat sambata dupa amiaza disparitia fiicei sale de 12 ani, fiind pentru prima data cand aceasta pleaca de acasa. Cautarile au inceput in jurul orei 16.00 iar pana la aceasta ora copila nu a fost gasita.

- Cazul pedofililor din Braila care au rapit de pe strada o fetita de zece ani si au violat-o „normal, oral si anal”, dupa cum au explicat chiar procurorii care i-au eliberat, ia o turnura neaseptata.

- Cei doi ar fi recunoscut faptele de care sunt acuzati, insa cercetarile ar fi fost scos la iveala ca nu ei ar fi autorii violului, ci o alta persoana. Potrivit procurorului Daniela Gabi Stanciu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila, procurorii au solicitat eliberarea celor doi tineri care au…

- Doi barbați din Braila, acuzați ca la sfarșitul lunii noiembrie a anului trecut, au rapit și apoi violat o fetița de 10 ani, pana cand aceasta a leșinat, au fost puși in libertate, la solicitarea procurorului de caz.

- Decizie halucinanta in dosarul fetitei de zece ani care a fost rapita de pe o strada din Braila, sechestrata si violata pana la lesin de doi pedofili: procurorii platiti sa bage infractori dupa gratii au cerut ca perversii sa fie eliberati din arest!