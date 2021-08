Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident cumplit a avut loc pe șoselele din Romania, de data aceasta impactul devastator s-a intamplat pe Șoseaua de Centura a Focșaniului. In urma impactului frontal, extrem de puternic, trei tineri au murit pe loc, striviți sub roțile unui TIR.

- O masina in care se aflau doi copii și doi adulți s-a rasturnat, sambata, pe drumul ce leaga Barladul de Bacau, județul Vaslui. Toți au ajuns la spital, raniți. Accidentul s-a produs pe drumul ce leaga Barladul de Bacau, la intersecția cu Marașești. O mașina s-a rasturnat, rezultand…

- Doi barbați au ramas incarcerați dupa ce mașina cu care circulau s-a rasturnat ca urmare a unei ciocniri cu un alt autovehicul. Accidentul s-a petrecut vineri seara, pe șoseaua de centura a municipiului Radauți. Cele doua persoane ranite au fost preluate de echipajele medicale și au fost ...

- Un tanar din comuna buzoiana Largu a ajuns in arestul politiei, dupa ce a intrat cu masina intentionat intr-un grup de persoane. Pe fondul unui conflict mai vechi, individul de 21 de ani s-a urcat la volanul BMW-ului si s-a indreptat tinta catre cei patru tineri pe care voia sa se razbune.Cei patru,…

- O mașina a luat foc sambata, pe Autostrada A1, in timp ce se afla in mișcare. Cei doi tineri aflați in interiorul acesteia, au sarit imediat ce au constatat ca autoturismul a ramas fara frane. Care este starea victimelor in acest moment.

- Tragedie fara margini in Bihor, dupa ce cinci tineri s-au rasturnat cu mașina pe camp. Accidentul infiorator s-a produs marți seara, in Bihor, pe drumul judetean 795, in localitatea Tinca. Din nefericire, unul din cei cinci tineri a decedat pe loc, din cauza impactului puternic. Iata cum s-a intamplat…

- Un cumplit accident rutier s-a produs sambata noapte la Poiana Stampei, unde un autoturism Maserati condus cu viteza a ieșit in afara carosabilului, lovind mai mult obstacole și rasturnandu-se. Toți cei trei tineri din mașina au murit, scrie Ziar de Suceava . Mașina circula, la miezul nopții, cu 180…

- Un autotuturism s a rasturnat, imediat dupa miezul noptii, pe raza localitatii Poiana Stampei, judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, spune ca au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj…