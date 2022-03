Stiri pe aceeasi tema

- In accidentul aviatic in care a fost implicat elicopterul IAR 330 Puma, miercuri, 2 martie, si au pierdut viata 7 militari. Pe langa cei cinci membri ai echipajului comunicati initial, urcasera la bord si doi salvatori pe mare din cadrul Fortelor Navale Romane. Locotenent comandor Bogdan Florin, pilot,…

- Informație de ultima ora privind dublul incident din zona Dobrogei. Elicopterul care a plecat in cautarea avionul MIG 21 a fost gasit, iar din pacate cinci persoane au murit. Primele imagini de la tragedie.

- Tragedie in judetul Constanta Imaginile ilustreaza locul tragediei unde cinci persoane, din primele informatii si au pierdut viataElicopterul IAR 330 Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de…

- Un american in varsta de 22 de ani, un belgian de 32 de ani si un olandez de 27 de ani se numara printre cele patru victime ale unui accident de avion care a avut loc joia trecuta in apropiere de capitala Islandei, Reykjavik, au confirmat luni autoritatile din aceasta tara, potrivit APF. Dupa…

- Tanara de 24 de ani, aflata in ambulanta implicata in accidentul de la Iasi in urma caruia si-au pierdut viata sapte persoane, povesteste clipele de cosmar prin care a trecut. Ea a sfidat moartea si a adus pe lume un baietel sanatos. In schimb, in familile celor care si-au pierdut viata este astazi doliu,…

- Sapte persoane au murit in urma accidentului rutier produs in dimineata zilei de marti, 1 februarie. Victimele erau sase muncitori in constructii care mergeau la lucru in Iasi si soferul camionului.

- Barbații care au participat la cursa ilegala de pe autostrada A2, in urma cu trei zile, au murit. Cei doi și-au gasit sfarșitul astazi, intr-o alta cursa ilegala pe DJ 87, la iesire din localitatea Nazarcea, județul Constanța.