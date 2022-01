Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, in cadrul unei ceremonii organizate la nivel național, in sistem de videoconferința, noii subprefecți de Buzau au depus juramantul. Ieri (vezi aici știrea) , in ședința de Guvern, Gabriel Ilie și Constantin Cristea au fost numiți grație susținerii PSD.

- Astazi, in cadrul unei ședințe de Guvern, au fost numiți doi noi subprefecți de Buzau. Este vorba despre Gabriel Ilie (ofițer anticorupție) și Constantin Cristea (city manager al Primariei Vernești). Ei au fost promovați pe funcții din partea PSD, dupa ce postul de prefect a ramas in tabara PNL. Investirea…

- PSD va numi cei doi subprefecți ai județului Buzau, dupa ce a acceptat ca prima funcție de la „Casa Alba” sa le revina partenerilor de la PNL. Astfel, liberalul Țiclea va ramane prefect, dar va trebui sa suporte doi pesediști in instituție: pe ofițerul Gabriel Ilie și pe city-managerul comunei Vernești,…

- Viorel Holban (PNL), unul dintre cei doi subprefecti ai judetului Buzau, si-a anuntat demisia, vineri, din functia pe care a detinut-o timp de opt luni. Decizia va fi analizata de Guvern, in urmatoarea sedinta. Liberalul vrea mai mult timp pentru proiectele personale si activitatea politica.

- In ședința de Guvern de vineri, 3 Decembrie 2021, Raed Arafat, a propus ca de duminica, 5 Decembrie 2021, pana in data de 5 ianuarie 2022, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a cerut, vineri, bani de la Guvern pentru subvenția la caldura, a declarat ca sumele alocate PMB vor veni anul viitor, odata cu bugetul pe 2022. Nicușor Dan, dar și primarul Constanței, Vergil Chițac, au avut o intalnire de lucru, la Palatul Victoria,…

- Prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, a explicat ca restricțiile au fost stabilite prin hotarare de Guvern și se aplica indiferent de rata de vaccinare, astfel ca va fi nevoie de un act normativ similar pentru a fi prelungite dupa 8 decembrie sau pentru a fi modificate. „Pana atunci, la nivelul…

- De astazi, Casa Alba are un șef cu patalama. Este vorba despre Daniel Țiclea, vicepreședinte PNL Buzau și purtator de cuvant al organizației județene a liberalilor. De profesie expert contabil, Țiclea a absolvit ASE-ul și SNSPA-ul. A fost numit prefect, prin hotarare de Guvern.