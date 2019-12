Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind majorarea salariilor pentru personalul Bibliotecii Nationale, Bibliotecii Academiei Romane si Institutului pentru studierea problemelor minoritatilor nationale, anunța AGERPRES. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare…

- Federația Naționala a Sindicatelor din Cultura și Presa - Cultur Media, membra a CNS Cartel ALFA și care reprezinta interesele majoritații salariaților din muzeele publice din Romania, iși manifesta profunda ingrijorare fața de prevederile proiectului de lege PL-X nr. 7017/2018, respectiv „Propunere…

- Proiectul lui Șerban Nicolae privind reducerea cu 50% a impozitelor pentru construcțiile și activitațile economice din grinduri, insule și alte suprafețe de uscat a fost votat luni în Senat, forul decizional fiind Camera Deputaților. Printre activitațile vizate se numara și jocurile de noroc,…

- Proiectul, cu raport de respingere de la comisia de specialitate, nu a intrunit numarul de voturi necesare pentru a fi respins in sedinta Camerei Deputatilor din 15 octombrie. Termenul pentru dezbatere si vot final, stabilit la data de 18 octombrie, a fost depasit iar initiativa legislativa este adoptata…

- Padurarii cu atributii de paza vor fi dotati cu armament de serviciu letal, potrivit amendamentului la legea privind statutul personalului silvic. "In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul silvic cu atributii de paza fondului forestier national, a fondului cinegetic national, a…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 39 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, in sensul stabilirii ca in functia de sef al Statului Major al Apararii sa poata fi numit loctiitorul acestuia sau unul…