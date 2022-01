Ei sunt angajații din România care ar putea fi testați săptămânal anti-COVID Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune masuri suplimentare pentru angajații din cadrul autoritaților sau companiilor care dețin infrastructuri critice. Acestea includ testare saptamanala, lucru in ture sau folosirea de maști FFPP2 in zonele aglomerate. Potrivit hotararii CNSU, „se propune ca, pentru preintampinarea afectarii activitații autoritaților/operatorilor economici deținatori de infrastructuri critice, prin acte administrative ale conducatorilor acestora, sa fie dispuse masuri suplimentare pentru prevenirea raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 care sa vizeze testarea saptamanala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

